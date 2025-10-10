„Contrar celor afirmate în mod nereal de premierul României, în sensul că 'rezolvarea pensiilor magistraților' ar constitui un jalon de care depinde 'o sumă de peste 200 de milioane de euro' din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Consiliul Superior al Magistraturii face următoarele precizări: Prin Legea 282/2023 a fost modificat substanțial regimul pensionării magistraților (sub aspectul condițiilor de pensionare, al modului de calcul al pensiei, al etapizării etc.), toate aceste elemente, prevăzute de noua lege, fiind luate în considerare de Comisia Europeană pentru a evalua pozitiv obiectivul 215 ca fiind îndeplinit în evaluarea sa preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024”, a explicat CSM, într-un comunicat transmis Agerpres.



Consiliul a menționat că aceeași Lege 282/2023 a modificat regimul impozitării pensiilor, indiferent de categoria profesională a beneficiarilor, iar, ulterior, prin Decizia Curții Constituționale 724/2024, dispozițiile privind impozitarea progresivă a pensiilor au fost declarate neconstituționale.

”În consecință, Comisia Europeană a constatat că, în privința impozitării pensiilor, nu mai este îndeplinit jalonul 215, afirmând că, în urma Deciziei 724/2024 a Curții Constituționale a României, adoptată la 19 decembrie 2024, Comisia înțelege că prevederile relevante ale Legii 282/2023 care introduce impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de Guvern. Așadar, celelalte aspecte care privesc regimul de pensionare a magistraților (condiții de pensionare, mod de calcul al pensiei, etapizare etc.) nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate”, a indicat CSM.



Conform CSM, legea adoptată recent de Guvern 'nu are nicio legătură' cu cerința formulată de Comisia Europeană printr-o scrisoare din 25 martie.



”Contrar afirmațiilor prim-ministrului României, măsurile propuse de Executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215”, a adăugat CSM, care completează că problema impozitării pensiilor, evidențiată de CE, a fost deja reglementată în pachetul numărul 1 de măsuri fiscal-bugetare.



„Într-un moment în care dezbaterea publică este marcată de distorsiuni și interpretări tendențioase, Consiliul face apel la respectarea adevărului juridic și instituțional și la responsabilitate în comunicarea publică, nefiind permisă niciun fel de presiune politică asupra instanței de contencios constituțional. Justiția nu poate fi o temă constantă de campanie electorală, iar consolidarea statului de drept presupune onestitate, rigoare și echilibru în relația dintre puterile statului”, a mai transmis CSM.

