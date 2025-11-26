Astăzi este așteptată o ședință importantă a Sindicatelor din Sănătate. Din informațiile Realitatea PLUS, în cadrul acestei ședințe în care se reunește Comitetul de Conducere se va supune la vot declanșarea unei grevei generale, în cazul în care Executivul va veni cu o tăiere salarială de 10% și în sistemul medical, așa cum s-a vehiculat în ultima perioadă.

În Coaliție a existat deja o discuție despre o eventuală tăiere a venitorilor cu 10%, însă Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spunea că această măsură nu se va aplica și în sistemul sanitar.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan spunea că reducerile trebuie făcute și că fiecare instituție, fiecare minister, va decide cum va face acest lucru. Deci, dacă ne uităm la ceea ce spunea Bolojan, cumva acesta dă de înțeles că aceste tăieri trebuie făcute peste tot.

Sindicatele din Sănătate spuneau că deja angajații au fost afectați de aceste măsuri de austeritate, iar puterea de cumpărare a scăzut și în cazul lor. De asemenea, salariile au rămas înghețate iar sporurile și plata gărzilor au rămas raportate tot la veniturile din anul 2018.