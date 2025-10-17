”Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei n-am respectat, dar spiritul legii este faceţi-le cât mai repede, deci cred că trebuie făcute cât mai repede, pentru a fi în spiritul legii şi în interesul bucureştenilor, pentru că una este să ai un primar stabil care are legitimitatea votului şi alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenţionar este domnul Bujduveanu. Deci, personal cred că putem organiza alegerile la Bucureşti cât mai repede, în final de noiembrie, început de decembrie”, a spus premierul.

”Voi susţine săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri, sau în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie”, a spus Bolojan.

El a precizat că PSD a ridicat în coaliţie condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu.

”Chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul iniţial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în Bucureşti”, a arătat premierul.