Iată care sunt vedetele care se lupta cu bolile autoimune și cum fac față unor astfel de afecțiuni

Selma Blair

Foto: Instagram/Selma Blair

După ce s-a confruntat cu scleroză multiplă timp de patru ani, actrița Selma Blair a acceptat să participe la emisiunea „Dancing with the Stars”. Când a renunțat la show-ul TV, ea a dezvăluit că a făcut acest lucru la recomandarea medicului. „Am fost bolnavă mulți ani la rând. Am tot căutat modalități prin care să mă ajut singură”, a declarat actrița într-un interviu.

„Cred că este important pentru oamenii care suferă de afecțiuni cronice sau alte dizabilități să descopere ce pot face. Merit să mă simt bine și să încerc”, a spus ea despre participarea la concursul de dans.

Scleroză multiplă este o afecțiune la nivelul creierului și coloanei vertebrale care afectează terminațiile nervoase, rezultatul fiind o problema de comunicare dintre creier și restul corpului.

Venus Williams

Foto: Instagram/Venus Williams

Tenismena americană suferă de sindromul Sjögren, o boală autoimună care duce la afectarea glandelor care produc lichide, așa cum sunt glandele salivare sau lacrimale.

„Sunt perioade în care situația este mai bună și perioade în care nu este chiar atât de bună, de aceea trebuie să-ți asculți corpul și să-l înțelegi. Viață ți se schimbă puțîn, dar asta nu înseamnă că nu poți obține aceleași lucruri. Trebuie doar să fii mai înțelept”, a declarat Venus într-un interviu din anul 2019 pentru Prevention.

Williams s-a adresat direct celor care trăiesc cu o afecțiune cronică. „Nu te lasă descurajat, pentru că toate cele prin care treci sunt similare și pentru alți oameni. Vorbește cu acele persoane care te înțeleg sau care au o afecțiune asemănătoare. Apelează la ei și creează-ți un sistem de suport. Nu te izola. Nu te da bătut!”, a spus ea.

Selena Gomez

Foto: Instagram/Selena Gomez

„Am fost diagnosticată cu lupus și am făcut chimioterapie. Acesta este motivul pentru care am făcut o pauză. Am stat ascunsă până când m-am simțit încrezătoare și confortabilă cu mine însămi”, a dezvăluit Selena Gomez într-un interviu din anul 2015.

În anul 2017, actrița și cântăreața a trecut printr-un transplant de rinichi din cauza complicațiilor provocate de lupus, o boală autoimună care poate provoacă inflamație și dureri în orice parte a corpului.

Christina Applegate

Foto: depositphotos.com

Actrița din „Familia Bundy” a dezvăluit pentru prima dată în august 2021 că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o afecțiune în care sistemul imunitar al organismului distruge terminațiile nervoase și întrerupe transmiterea impulsurilor de la creier către corp.

La începutul lunii noiembrie a anului trecut, actrița a spus că boală i-a afectat grav mobilitatea și nu mai poate merge fără baston. Din cauza tratamentului și a imobilității ea a dezvăluit că s-a îngrășat 18 kilograme. Christina a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în timp ce lucra la ultimul sezon al serialului „Dead to Me”, însă și-a dorit să filmeze în continuare, în ciuda dificultăților.

Kim Kardashian

Foto: Instagram/Kim Kardashian

Kim Kardashian a vorbit deschis despre lupta să cu psoriazisul, o afecțiune autoimună a pielii care provoacă apariția zonelor îngroșate, înroșite, care se descuameaza și provoacă mâncărimi. Kim suferă și de artrită psoriazica, ce are că simptome inflamarea articulațiilor și ligamentelor.

„În ultimii opt ani, deși petele sunt imprevizibile, m-am confruntat întotdeauna cu pată principala de pe piciorul drept, care este constant inflamată. Am învățat să trăiesc cu ea fără să folosesc creme sau medicamente. Pur și simplu încerc să-i fac față. Uneori o acopăr, alteori nu. De fapt, nu prea mă deranjează”, a spus vedetă.

Ea a adăugat că într-o zi s-a trezit cu dureri puternice la mâini, care nu cedau cu nimic. După ce a mers la medic a fost diagnosticată cu artrită psoriazica.

„Încă mă doare și sunt speriată, dar am fost fericită că am primit un diagnostic. Indiferent care este boală autoimună cu care m-am confruntat, am știut că o să trec peste, pentru că toate pot fi depășite cu îngrijirea corectă”, a mai spus Kim.

Starletă a dezvăluit că sunt unele practici care o ajută să țînă sub control afecțiunile autoimune de care suferă. „Trăiesc o viață sănătoasă și încerc să am o dietă bazată cât mai mult pe plante și beau smoothie-uri cu alge marine. Cu tot stresul din viață, încerc să mă asigur că îmi fac timp pentru mine astfel încât să mă concentrez asupra mea și să mențîn stresul la minim”, a explicat ea.

Ashton Kutcher

Foto: depositphotos.com

„În urmă cu doi ani am avut o formă foarte ciudată și foarte rară de vasculită”, a dezvăluit Ashton Kutcher într-un episod al emisiunii Running Wild with Bear Grylls. „Mi-a afectat vederea, mi-a afectat auzul și echilibrul. Mi-a luat un an că să le redobândesc. Nu le apreciezi cu adevărat până când nu le pierzi. Până când nu spui ‘Nu știu dacă voi mai vedea vreodată, nu știu dacă voi mai auzi vreodată, nu știu dacă voi mai putea merge vreodată'”, a continuat actorul american.

Vasculită apare atunci când sistemul imunitar al corpului atacă vasele de sânge, ducând la inflamarea și îngustarea venelor, arterelor și capilarelor, ceea ce restricționează sau blochează complet fluxul sanguin.

Morgan Freeman

Foto: Instagram/Morgan Freeman

În anul 2008, actorul Morgan Freeman a suferit un accident grav de mășînă, în urmă căruia a dezvoltat fibromialgie în mâna stânga. El a dezvăluit pentru Esquire în 2012 că s-a confruntat cu dureri „insuportabile” la nivelul brațului, care l-au forțat să renunțe la călărie, pilotaj și sailing.

„Există un punct al unor schimbări precum aceasta. Trebuie să merg mai departe, să aleg alte lucruri, alte concepte ale propriei mele persoane. Joc golf. Încă pot să lucrez. Și pot fi fericit doar dacă mă plimb în natură”, a declarat actorul.

Fibromialgia este o afecțiune autoimună care se manifestă prin dureri musculoscheletale, acompaniate de oboseală, precum și de insomnie, probleme de memorie sau fluctuații ale stării de spirit.

Gina Rodriguez

Foto: Instagram/Gina Rodriguez

Actrița Gina Rodriguez are boală numită Hashimoto, o afecțiune autoimună ce afectează glanda tiroidă și care duce de obicei la o scădere a producției de hormoni tiroidieni.

Într-un interviu pentru Self din anul 2018, ea a vorbit și despre problemele de memorie pe care le cauzează această afecțiune. „Nu îmi amintesc poate un lucru drăguț pe care iubitul meu mi l-a spus în urmă cu o săptămâna. Sau ce am mâncat ieri. Acest lucru mă face să-mi fie rușine. Nu vreau că el să creadă că nu îmi amintesc momentele noastre speciale împreună. Iar asta este foarte dificil”, a mărturisit actrița.

Ea spune că tratamentul, dietă și exercițiile au ajutat-o să țînă sub control simptomele. „O am de mulți ani… nu îmi mai pot permite să nu am grijă de mine”, a spus Rodriguez.

