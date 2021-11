realitatea PLUS

SURSĂ: realitatea PLUS

Analistul politic a vorbit despre propunerea PNL pentru postul de prim-ministru. Liberalii vor să-l desemneze premier pe generalul Nicolae Ciucă.

„Nicolae Ciucă este un candidat foarte bun pentru funcția de prim-ministru și nimeni nu poate contesta acest lucru. Are o carieră militară impresionantă, dar ca om politic nu este validat! Nu are interviuri în presă, nu explică publicului care este viziunea sa politică, nu a fost cooptat în negocierea programului de guvernare intre PSD și PNL, ceea ce înseamnă că nu și-a impus amprenta. Nicolae Ciucă ar putea deveni premier peste un program de guvernare care nu este al domniei sale”.

Chirieac a mai declarat că la negocierile pentru postul de premier și președintele Iohannis are un cuvânt foarte important de spus.

„La această negociere trebuie îndeplinite 3 lucruri! Unul cu siguranță este îndeplinit. Președintele Iohannis să îl nominalizeze pe generalul Ciucă în funcția de premier. Asta se face. A doua chestiune: să convingă PNL-ul să îl accepte pe Ciucă prim-ministru. A treia condiție: să convingă PSD-ul să îl accepte pe Ciucă prim-ministru”.

Bogdean Chirieac a declarat că este greu de negociat acest lucru „pentru că Marcel Ciolacu a fost desemnat de PSD pentru funcția de prim-ministru. Nu e un secret că PSD-ul are 157 de locuri în Parlament și PNL 116. Deci Marcel Ciolacu este îndreptățit pentru acesta funcție, a câștigat alegerile. Constituția a fost forțată, atunci când Iohannis nu a dat mandat PSD-ului, așa cum trebuia să se întâmple. Deci, să spunem că PSD-ul l-a desemnat pe Ciolacu, a făcut anunțul oficial astăzi. În partea cealaltă, noi știm că Președintele PNL este și candidat de prim-ministru și este vorba de domnul Florin Cîțu. Ce au agreeat cele doua partide mari și înțeleg că și UDMR-ul au acceptat rotația! Întâi un an jumate un premier, apoi încă un an jumate, celălalt".

Bogdan Chirieac a mai spus că până săptămână viitoare crede că este posibil să avem Guvern.