Sorin Grindeanu, liderul PSD susține că această măsură nici nu s-a discutat în coaliție. Din cauza tensiunilor, liderii au decis să pună pe pauză reformele și să amâne negocierile până după alegerile din 7 decembrie.

„Nu va fi nicio taxă pe SRL sau PFA, pentru că resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanțele țării într-o hăituială a românilor și într-o goană de a pune taxe pe tot ce mișcă în țara asta.”

Este mesajul lui Sorin Grindeanu, postat pe pagina sa de Facebook, după ce în spațiul public au apărut mai multe critici cu privire la acest proiect pus în transparență.

Spune, de asemenea, liderul PSD, că nu a existat în coaliție nicio discuție pe această temă și că va cere coaliției să modifice de urgență proiectul, astfel încât această prevedere să fie eliminată. De altfel, în momentul de față există un blocaj în coaliție pe toate pachetele proiectele din cel de-al treilea pachet, tocmai de aceea negocierile au fost amânate până după alegerile din 7 decembrie.

Nu reușesc liderii să se înțeleagă nici pe reforma din administrație, unde Ilie Bolojan cere concedieri, dar și tăieri de salarii, nici pe interdicția cumulului între pensie și salariu și nici măcar pe programul de relansare economică."