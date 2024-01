Bill Gates a fost în centrul câtorva teorii ale conspirației de-a lungul anilor.

De exemplu, unii cred că a „orchestrat” întreaga pandemie de Covid-19 pentru propriul său câștig financiar, apoi a fost cel despre el „microcipând” membrii publicului cu vaccinuri.

Altă teorie este cea conform căreia Gates a cumpărat terenuri agricole în State pentru a înfometa americanii.

Dar acum, Gates, 68 de ani, a vorbit despre o teorie a conspirației pentru care a fost oprit pe stradă.

Vorbind la podcastul The Rest Is Politics, Gates a explicat: „Vin la mine pe stradă – și s-a întâmplat de mai multe ori – și îmi spun că i-am cipat și îi urmăresc oriunde s-ar duce. Aproape că îmi vine să râd, știi, doamnă, de ce m-ar interesa unde ești și unde te duci? Chiar așa credeți că îmi petrec timpul? Că vă urmăresc?”, a spus Bill Gates.

"Pașaportul de carbon", noua găselniță UE prin care vor fi limitate călătoriile celor care nu sunt "prietenoși cu mediul"

„Se mai spune că profit din vaccinuri sau că vaccinurile, în loc să salveze milioane de vieți, sunt de fapt dăunătoare pentru copii. Aceasta este o inversare totală. Sau dețin 1/4000 din terenul agricol din SUA... ce poți face cu o cotă de 1/4000? Cel puțin la matematică, îmi este greu să reușesc o conspirație, a mai spus fondatorul Microsoft.

Gates a explicat că are oameni care urmăresc teoriile conspirației pentru a vedea dacă devin din ce în ce mai exagerate.

„Dacă devin foarte exagerate, atunci trebuie să răspunzi”, a adăugat el.

Teoria despre „ciparea” oamenilor a apărut în timpul pandemiei de coronavirus. Atunci Gates a discutat subiectul în cadrul unei conversații pe Reddit unde era acuzat că „încearcă să preia controlul asupra populației umane prin injectarea de cipuri prin vaccinuri”.

Un vasluian a blocat drumul public cu o poartă de fier, ca să-și unească proprietățile. Localnicii sunt revoltați, primăria ridică din umeri

Gates însuși a oprit speculațiile cu privire la implicarea sa în pandemie și vaccinuri atunci când i-a răspuns utilizatorului Reddit, explicând: „În 2015 am vorbit despre temerile mele că ar apărea o pandemie și ar provoca zeci de milioane de morți. Fundația mea finanțează cercetarea vaccinurilor pentru a salva vieți. Cheltuiesc miliarde pe vaccinuri și sunt mândru că au contribuit la reducerea a sub 5 decese la jumătate în ultimii 20 de ani (de la 10% la 5%). Ideea de cipuri în vaccinuri nu are sens.”

Răspunzând lui Gates, un utilizator Reddit a subliniat că ar exista o modalitate mult mai simplă de a urmări miliarde de oameni dacă ar vrea cu adevărat, scriind: „Și de ce să folosim vaccinuri atunci când toți purtăm telefoane...”

Scandalurile repetate din bloc l-au trimis direct la închisoare. Cum și-a găsit nașul un bărbat care și-a amenințat de nouă ori vecinii