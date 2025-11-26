Prima mare promisiune a mandatului a vizat TVA. Nicușor Dan a garantat în direct că taxa nu va crește, însă realitatea fiscală a mers exact în sens invers. Austeritatea a devenit regula, iar impactul se simte în facturi și în prețurile din magazine

”Dacă voi fi președinte TVA nu va crește în timpul mandatului meu”, a declarat Nicușor Dan în timpul campaniei electorale.

După ce a ajuns la Cotroceni jurnaliștii l-au întrebat ce a intervenit de nu a reușit să își țină promisiunea.

”Am explicat asta de mai multe ori, în special în perioada aceea, am avut niște calcule, eu am imaginat o direcție de reducere a deficitului în care cred în continuare că nu era nevoie de majorarea TVA -ului. A venit un Guvern, a fost votat de Parlament, care a spus că varianta propusă de mine nu duce la reducerea suficientă a deficitului și a venit cu o altă variantă de reducere”, a răspuns șeful statului.

A doua promisiune privea clarificarea situației declarațiilor de avere după decizia CCR. Președintele a vorbit despre transparență totală, însă România nu are nici acum o soluție clară, iar accesul publicului rămâne în aer.

”Desigur că îmi fac declarația de avere. Deciziile CCR se referă la accesul publicului la declarația de avere. M-a surprins, probabil sunt niște chestiuni care țin de accesul la date personale. Trebuie ca CCR-ul să redacteze repede și Parlamentul să modifice legea astfel încât cetățenii să aibă acces. Dacă legea interzice ANI să o publice o să o public pe pagina președinției, nu e o problemă”, a mai spus Nicușor Dan.

La capitolul finanțarea campaniei, Nicușor Dan a promis că românii vor afla toți donatorii și că banii necheltuiți vor merge către cauze civice. Astăzi, lista nu este completă, iar fondurile stau blocate între proceduri, contestații și termene care pot dura ani.

În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, dintre care 58,5 milioane împrumutați și 2,5 milioane donați. Dacă AEP mi-ar fi restituit toți banii cheltuiți, aș fi rămas cu 2,5 milioane. După ce voi plăti cele 58,5 milioane împrumutate, vor rămâne 1,5 milioane, restul de 1 milion pe care nu mi l-a dat înapoi AEP-ul o să contestăm asta. O să fie un proces și procesul ăsta probabil că va dura, așa cum știu eu instanțele de contencios, va dura cam doi ani. Îmi mențin ideea de a-i da către organizații civice, nu sociale”, a transmis Nicușor Dan.

Un alt angajament ignorat vizează implicarea în campania electorală. Președintele anunța neutralitate totală, însă prezența la lansarea candidatului USR arată contrariul. Sprijinul public a deschis discuții despre un președinte partizan într-un moment în care scena politică e deja tensionată.

”Bucureștenii vor ști singuri să aleagă care este primarul potrivit, în ipoteza în care eu ajung președinte. Nu voi susține niciun candidat pentru Primăria București. Nu mă voi implica în campanie”, susținea actualul lider de la Cotroceni în timpul campaniei electorale.

După ce a fost la lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă la PMB, șeful statului a spus că ”sunt un cetățean care are un vot și sunt un fost primar care evident, s-a preocupat de orașul ăsta și și-ar dori ca investițiile să continue, și-ar dori ca mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze, cam astea sunt procupările mele legate de București.

Rămâne deschis și subiectul anulării alegerilor din 2024. Nicușor Dan a promis că va declasifica documentele CSAT pentru a clarifica un episod care a zdruncinat total încrederea publică. La șase luni de mandat, transparența a rămas doar un deziderat.

„România este o țară stabilă, sigură și au asigurat asta mulți ani. E adevărat că ce s-a întâmplat la alegerle din noiembrie a fost un eșec. Ca președinte vreau să lămurim cât de repede și cât mai temeinic chestiunea asta, pentru că nu e normal ca după șase luni din noiembrie să știm doar că avem un om de afaceri care a dat un milion de euro către niște influenceri, cam ăsta este rezultatul”, a menționat Nicușor Dan.

Nu în ultimul rând, parteneriatul cu Statele Unite ar fi trebuit consolidat. În schimb, România trece prin cea mai rece perioadă diplomatică din ultimii ani: absența unei vizite oficiale la Casa Albă, retragerea trupelor americane, dar și neridicarea vizelor de călătorie pentru români, sunt doar câteva dintre eșecurile țării sub mandatul lui Nicușor Dan. Toate amplifică vulnerabilitatea țării într-un context internațional marcat de tensiuni.