”Strategia are multe capitole, bineînțeles. Dacă vorbim de sabotaj, de acte de culegere de informații, toate astea, serviciile vor avea aceleași atribuții pe care le-au avut până acum. Noutatea este expres în zona de corupție.

SRI-ul este un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente care decurge din strategie și după aceea din planul de implementare, da? Și aceste departamente, unele se ocupă de contraspionaj, altele de sabotaj, de crimă organizată, fel de fel de lucruri.

Am pus în strategie, foarte explicit capitolul Corupție. Vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupție și va culege, singura sa sarcină va fi să culeagă informații depre fenomenul de mare corupție.

Trebuie să existe în interiorul aceluiași serviciu un responsabil care să ducă acest tip de corupție, până în momentul în care avem un șef civil, către șeful statului”, a declarat Nicușor Dan.