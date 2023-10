Incidentul a avut loc marti, intr-o sala de clasa a liceului.

Initial, elevii de 18 ani au avut un conflict cu doi elevi de 15 ani, iar unul dintre ei si-a chemat tatal in ajutor.

Potrivit presei locale, tatal unui elev de 15 ani, furios, a reusit sa intre pe poarta unitatii de invatamant.

Politistii au intervenit in scurt timp dupa un apel la 112.

Ulterior, cei trei elevi plus parintele de 39 de ani au petrecut noaptea de marti spre miercuri la arest.

”Politistii din cadrul Politiei municipiului Buzau au retinut pentru 24 de ore 4 buzoieni cu varste cuprinse intre 18 si 39 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice. Ieri, 24 octombrie, in jurul orei 16.00,politistii din Buzau au fost sesizati cu privire la faptul ca in incinta unei unitati de invatamant liceal din Buzau are loc un conflict intre mai multe persoane.

Din cercetarile efectuate a reiesit ca starea conflictuala a avut loc intre un elev de 15 ani si tatal acestuia, de o parte si alti trei liceeni, de 18 ani, de cealalta parte. Incidentul s-ar fi produs pe fondul unor divergente intre elevi.

Politistii continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiuniii de tulburarea ordinii si linistii publice in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul. In cursul acestei zile, banuitii vor fi prezentati unitatii de parchet pentru a dispune cu privire la masura preventiva”, au transmis reprezentantii IPJ Buzau.