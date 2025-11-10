Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt a anunţat, luni, că trei tineri au fost reţinuţi pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere.

Poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă seara, că o persoană este agresată în comuna Izvoarele.

”Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că, în aceeaşi seară, un tânăr de 28 de ani, din comuna Izvoarele, ar fi avut un conflict spontan cu un tânăr de 18 ani, în incinta unei societăţi comerciale din aceeaşi localitate. Ulterior, tânărul de 28 de ani ar fi părăsit locaţia, iar pe strada Biserica Sfântul Nicolae din comuna Izvoarele s-ar fi întâlnit din nou cu tânărul de 18 ani, care se afla împreună cu alţi doi tineri, de 21 şi 23 de ani, toţi din aceeaşi localitate. Cei trei l-ar fi agresat fizic pe tânărul de 28 de ani şi i-ar fi distrus geamurile autoturismului cu care acesta se deplasa”, au afirmat poliţiştii.

Victima în vârstă de 28 de ani a fost transportată la Spitalul Judeţean Slatina, pentru îngrijiri medicale, iar cei trei agresori au fost reţinuţi pentru 24 de ore.