”Nu am ce face, asta e! NU mă simt în pericol din cauza vandalizării gardului. Greu de spus cine mă vrea eliminat. Nu cred că am prea mulți prieteni în puterea actuală. Sunt în casă, în vilă, dar nu am văzut când a fost vandalizat gardul. Soția mea e mai emotivă, eu mai puțin. S-au sesizat repede cei de la poliție și jandarmi, eu nu am făcut nicio sesizare, nu am sunat nicăieri. Nu o voi face, autoritățile s-au autosesizat. Poate doar RA-PPS să se sesizeze pentru că le-a fost vandalizat gardul. Marian Căpățână e un șantajist, e felul lui de a face bani. Povestea Bercea-Băsescu a fost tranșată de justiție. Fratele meu nu a avut niciodată cont la BCR, el încearcă un șantaj public.

Și înainte a avut loc un proces controlat de denigare a mea. Sunt oameni care mă șochează cu ceea ce declară. Deputatul PSD Radu Cristescu inventa, fără rușine, povești, de când era el șef la Administrația Domeniilor Statului. El și un partener al lui spuneau că au fost la Dragnea, iar acesta i-a promis lui Cristescu funcția de deputat dacă mă denigra pe mine. Eu și acum îmi asum și afirm că nu există nici măcar un cuvant care să ducă la ideea de poliție politică. Totuși, îmi asum că, ceea ce am scris este adevarat, nu o mistificare a adevărului. În cele două note sunt lucruri care s-au întâmplat.

Ce scriu unii pe gard, nu știu. Sunt unul dintre cei mai buni platnici, nu știu ce este în capul acestui om, Marian Căpățână. Cum este posibil ca, în fiecare an, acel Ceaușescu să se ducă la poarta lui Ion Iliescu cu tot felul de coșciuge. Acesta este respectul statului pentru foștii președinți. Asta e!

„NU o să scot niciodată pe tarabă secretele statului român”

În calitate de fost șef de stat, în mod categoric, sunt secrete de stat ale cărui unic deținător sunt, în urma discuțiilor și întâlnirilor cu alți șefi de stat. Dar eu nu o să scot niciodată pe tarabă secretele statului român. Nu știu pe cine incomodez, dar este evident că ceva se întâmplă. Primesc săptămânal amenzi după amenzi. Numai DSP mi-a dat 3 amenzi de 3000 de lei si 500 de lei pentru că nu am completat nișe foarmulare, deși aveam făcute 3 vaccinuri și testul PCR. În loc să se ocupe de calitatea asistenței medicale, cei de la DSP-uri se ocupă de amenzi. La astea sunt cei mai buni, la calitatea actului medical nu au nicio contribuție.

Am mai primit și 3 amenzi, de 5.000 de lei fiecare, de la CNAS. Pentru același lucru am avut 3 reclamații de la 3 ONG-uri, pe același lucru. Este o ofensivă împotriva mea pe mai multe planuri. Probabil că cineva vrea să mă demoralizeze, dar nu se va întâmpla așa ceva. Nu m-au speriat valurile de 16 metri înălțime, nu mă vor demoraliza niște mâzgălituri pe garduri. Mă aștept la orice, dar vă asigur că sunt pregătit pentru orice. Am un psihic robust”, a declarat Traian Băsescu pentru Realitatea PLUS.