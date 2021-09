"Este o decizie unanimă a Biroului Naţional: orice moţiune ajunge la vot prin care Florin Cîţu este trimis acasă, pentru că, din păcate pentru România, pălăria de premier este prea mare, va fi votată de USR PLUS. Aici nu este niciun fel de ezitare, este şi poziţia conducerii şi a membrilor. (...) Nu ne asociem nimănui. Am depus o moţiune care a fost blocată tocmai de PSD cu PNL. Moţiunea perfect legală şi legitimă, cum spunea CCR, a fost blocată fix de acest USL 2, de alianţa PNL - Florin Cîţu - PSD, aceasta este realitatea", a afirmat Barna, miercuri seara, la un post TV, întrebat fiind dacă parlamentarii USR PLUS vor vota moţiunea de cenzură depusă de social-democrați.



Întrebat dacă nu le creează un disconfort asocierea cu PSD, Barna a răspuns: "Nu este vorba de niciun disconfort, pentru că nu a existat niciun moment o înţelegere cu AUR, vreun protocol, vreo înţelegere sau promisiune de vreun fel în ceea ce priveşte colaborarea, exceptând moţiunea de cenzură, care este un act parlamentar. Exact la fel nu există vreo înţelegere sau protocol cu PSD".



Copreședintele USRPLUS nu a ocolit nici subiectul legat de suspiciunea că PSD ar putea să facă "blat" cu PNL, precizând că "este întotdeauna diferenţă între declaraţiile la televizor şi în conferinţe de presă şi actul politic al votului".



"Dacă ne uităm că timp de o lună şi jumătate PSD l-a ţinut pe Florin Cîţu în braţe... A fost foarte plastică una dintre declaraţiile de zilele astea, că PSD nu şi-a apărat niciun premier aşa cum îl apără pe Florin Cîţu. Aşa este. Într-adevăr, am văzut un PSD \"bloc\" în susţinerea lui Florin Cîţu, un Marcel Ciolacu strâns unit cu Florin Cîţu. Vom vedea dacă declaraţiile din ultimele zile că vor vota moţiunea se transformă şi în realitate sau vor apărea brusc cu otită, oreion şi durere în gât şi moţiunea nu va trece, condiţie în care vom vedea un guvern minoritar susţinut de PSD, o variantă de USL 2.0, care va fi foarte dureroasă pentru România", a arătat Dan Barna, citat de Agerpres.