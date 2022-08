Autoritățile elene l-au reținut pe bărbatul de 65 de ani, suspectat fiind că a dat foc în mod intenționat pădurii Potamia de pe insula Thassos. Polițiștii au găsit în mașina lui materiale inflamabile.

