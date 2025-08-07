Totul a început în aprilie a.c., când polițiștii din Costeşti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 46 de ani ar fi întreținut raporturi sexuale normale, „liber consimțite” spune poliția în comunicat, cu o minoră în vârstă de 12 ani, scrie presa locală.

„În urma probatoriului administrat, a rezultat că aspectele sesizate de mama minorei - persoană vătămată - se confirmă, astfel încât bărbatul indicat drept făptuitor a dobândit calitatea de suspect şi, ulterior, de inculpat”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș.

Dosarul a fost încadrat la infracțiunea de viol asupra minorului prin constrângere (art. 2181, al. 2 Cod penal), pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore şi prezentat, miercuri, Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Judecătorii piteșteni au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, agresorul fiind încarcerat.