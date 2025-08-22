Evenimentul violent a avut loc în localitatea Zărneşti din judeţul Braşov.

”În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că în data de 21.08.2025, în jurul orei 10:00, în timp ce se aflau pe raza oraşului Zărneşti, inculpatul, în vârstă de 42 de ani, recidivist, a abordat pe stradă victima, avocat, în vârstă de 55 de ani, pe care a început să o ameninţe cu moartea, sub pretextul că nu i-ar fi acordat asistenţă juridică corespunzătoare într-un dosar, iar la scurt timp a lovit persoana vătămată cu pumnul în zona feţei”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, vineri seară, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărneşti.

În urma acestui incident, avocatul are leziuni care necesită 2-3 zile de îngrijiri, potrivit medicului legist.

Surse judiciare au precizat că bărbatul mai are un dosar de ultraj judiciar, după ce a ameninţat un procuror şi un judecător, potrivit News.ro.

De asemenea, bărbatul l-a ameninţat pe avocatul din oficiu care i-a fost alocat într-un dosar care îl vizează.