Potrivit procurorilor, victima este fiica concubinei sale, iar abuzurile ar fi avut loc pe parcursul a patru ani, în locuința în care cei trei locuiau împreună.

Ce au transmis oamenii legii?

Conform informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, ancheta a relevat că faptele s-ar fi desfășurat în perioada septembrie 2021 – august 2025, când bărbatul ar fi întreținut, în mod repetat, raporturi sexuale cu minora, pe atunci în vârstă de 10 ani la începutul presupuselor abuzuri. Procurorii susțin că victima ar fi fost „constrânsă fizic și moral” să suporte actele respective.

Dosarul a fost inițial instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, însă competența a fost ulterior preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, având în vedere gravitatea acuzațiilor.

În cursul zilei de 24 octombrie 2025, procurorul de caz a formulat propunerea de arestare preventivă, iar Judecătoria Alba Iulia a admis solicitarea, dispunând măsura privativă de libertate pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele și pentru administrarea probelor necesare în dosar.