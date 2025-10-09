Tânărul de 26 de ani fusese condamnat de Judecătoria Cluj-Napoca la cinci ani de închisoare pentru o faptă gravă petrecută în vara anului 2020.

Fiul lui Sandu Ciorbă a „călcat” strâmb

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul ar fi participat, alături de alte persoane, la abuzarea unei femei într-un câmp de la marginea municipiului Cluj-Napoca. Victimei i s-ar fi oferit o pastilă cu efecte psihoactive, după care ar fi fost constrânsă să întrețină relații sexuale.

După pronunțarea sentinței, tânărul a fugit din țară și a fost dat în urmărire. Pe 8 octombrie 2025, el a fost localizat și reținut de polițiștii spanioli, în urma unei colaborări între autoritățile din România și Spania. În prezent, se fac demersurile pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, astfel încât acesta să fie extrădat și să își ispășească pedeapsa în România.

Detalii din viața lui Sandu Ciorbă

Cunoscutul interpret de manele a vorbit rareori despre familia sa, însă într-un interviu anterior, Sandu Ciorbă a recunoscut că are opt copii cu trei femei, iar în total, ar fi tatăl a unsprezece copii.

„Cu prima soție am patru copii, m-am însurat la 17 ani. Apoi am avut o relație cu Lăcrimioara, cu care am doi copii, iar acum trăiesc cu Dana, cu care am două fete. Am grijă de toți copiii mei, chiar dacă nu se cunosc între ei”, declara artistul în cadrul unei emisiuni televizate.

Arestarea fiului său a stârnit un val de reacții, însă până la acest moment artistul nu a oferit nicio declarație publică despre situația tânărului reținut în Spania.