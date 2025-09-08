Incidentul șocant

Drama s-a petrecut în februarie 2023. Potrivit anchetatorilor, Sava, aflat sub influența alcoolului și a cocainei, și-a închis iubita în portbagajul mașinii și a pornit cu ea spre periferia Bucureștiului. În urma unui acces de gelozie, bărbatul ar fi încercat să incendieze autoturismul. Victima a reușit însă să sune la 112, iar rapiditatea cu care STS și polițiștii Brigăzii Rutiere au acționat a făcut diferența dintre viață și moarte.

Operatorul de la Serviciul de Telecomunicații Speciale a reușit să transmită poliției coordonatele mașinii aflate în mișcare, iar trei agenți rutieri au intervenit la timp. Aceștia au spart portbagajul și au reușit să o scoată pe femeie, care era în stare de șoc, dar în viață. În paralel, au stins incendiul pornit la mașină.

Mărturii cutremurătoare

Polițiștii implicați au povestit ulterior momentele dramatice ale intervenției. „Se auzea o voce din portbagaj, strigând după ajutor. Am reușit să o extragem și să stingem flăcările înainte să se extindă”, a relatat unul dintre agenți. Femeia, aflată în pragul morții, le-ar fi spus salvatorilor: „Scoteți-mă de aici, mor!”.

Instanța a considerat cazul de o gravitate extremă și a decis să înăsprească pedeapsa inițială. Dacă Tribunalul București îl condamnase pe manelist la 11 ani pentru tentativă de omor, Curtea de Apel a majorat pedeapsa la 14 ani, la care s-au adăugat celelalte capete de acuzare și o condamnare anterioară cu suspendare, reactivată acum. În total, Gheorghiță Sava va petrece 19 ani și 8 luni în spatele gratiilor.

De asemenea, judecătorii au mărit și suma daunelor morale pe care artistul trebuie să le achite fostei partenere: de la 30.000 la 50.000 de euro.

Gheorghiță Sava nu este la primul conflict cu legea. Înainte de tentativa de omor, fusese deja condamnat pentru fapte de violență, dar primise o pedeapsă cu suspendare. Noul caz a dus însă la o sentință drastică, menită să transmită un mesaj ferm: asemenea acte nu vor fi tolerate.