Howard Rubin ar fi torturat mai multe modele Playboy într-o așa-zisă temniță pe care o amenajase într-un penthouse de lux din New York!

Zeci de femei au fost supuse la acte de o cruzime extremă

Howard Rubin, un bancher în vârstă de 70 de ani care a lucrat cu George Soros, a fost ridicat de FBI din locuința sa și plasat în arest. Procurorii îl acuză că timp de un deceniu a transformat un apartament de lux din centrul New York-ului într-un spațiu de tortură sexuală.

Fost manager de portofolii la fondul de investiții al miliardarului George Soros, Rubin ar fi atras zeci de femei între 2009 și 2019, multe dintre ele foste modele Playboy. Camerele în care le tortura erau izolate fonic și dotate cu dispozitive de electrocutare, cruci și paturi cu cătușe.

Procurorii acuză că torturile la care au fost supuse femeile erau de o cruzime extremă. Omul lui Soros le lega, le droga, le bătea și le forța să semneze acorduri de confidențialitate ca să se asigure că nu vor vorbi. Multe dintre victime au rămas cu traume fizice și psihice permanente.

Rubin ar fi cheltuit peste un milion de dolari pentru a acoperi această rețea de exploatare și ar fi fost ajutat de asistenta sa personală, Jennifer Powers, și ea pusă sub acuzare.

Omul lui Soros a fost reținut fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune, mai ales că are 74 milioane de dolari în conturi offshore din insulele Cayman. Riscă cel puțin 15 ani în spatele gratiilor.