Comisia Europeană va propune alocarea unei sume suplimentare de 15 miliarde de euro pentru țările care primesc un număr mare de refugiați, inclusiv ucraineni, a anunțat marți, la Praga, președinta executivului european, Ursula von der Leyen.

Acest sprijin destinat țărilor care se confruntă cu un val migrator se va regăsi în următoarea revizuire a Cadrului Financiar Multianual al UE pentru perioada 2021-2027, relatează agerpres.ro.

Condiția este ca țările membre ale UE să accepte propunerea Comisiei Europene, mai exact să fie de acord cu suplimentarea contribuțiilor la bugetul european.

”Având în vedere că aţi primit atât de mulţi refugiaţi ucraineni, am propus o creştere (a bugetului) cu 15 miliarde de euro destinaţi în mod specific ţărilor care primesc un număr mare de refugiaţi”, incluzând printre acestea şi Republica Cehă, a spus Ursula von der Leyen, marți, la o conferinţă de presă comună la Praga cu premierul ceh Petr Fiala.

