Medicul pediatru Mihai Craiu avertizează despre cât de periculos este paracetamolul, mai ales dacă este administrat după ureche.

”Colegul meu, domnul doctor Egri, face o foarte pertinentă atenționare. Paracetamolul, la sugarul mic (și la copil în general!) trebuie dat corect. Atât doza cât și modul de administrare fiind esențiale. Și trebuie spus că nici paracetamolul și nici alt medicament destinat combaterii febrei nu vindecă boala acută ce produce febră. Deci administrarea preventivă a paracetamolului la un copil răcit, dar afebril, nu are nici un efect pozitiv ci doar posibile efecte toxice.

Paracetamolul supradozat este foarte toxic! În Australia sunt cam 50 de decese anual din această cauză. Fiți atenți la doza corectă de paracetamol! Și administrați doar la copilul cu febră mare care are și ALTCEVA (stare proastă, dureri de cap, dureri de mușchi, stare de greață, orice alt disconfort semnificativ). Un copil cu febră mică, în jur de 38 C, care se joacă și este reactiv ca înainte de răceală, NU are nevoie de antitermice”, a explicat medicul.

Doctorul Mihai Craiu a făcut câteva precizări și despre folosirea supozitoarelor cu paracetamol, pe care mulți părinți de bebeluși aleg să le taie, în dorința de a da o doză mai mică de substanță activă copilului.

”Deoarece tot aud varianta de a fi înjumătățite sau tăiate pentru copii mai mici de 6 luni, respectiv 7 kilograme greutate, trebuie să fac câteva precizări:

1. În primul rând, nu se taie pentru că nimeni nu vă garantează că înjumătățiți și substanța activă, riscând ori să supradozați ori să administrați o cantitate mult prea mică de paracetamol la copilul mai mic de 6 luni, dar și mai important, la cei sub 7 kilograme greutate.

2. La aceste vârste mici sunt indicate forme farmaceutice adaptate și care pot fi dozate mult mai corect în funcție de kilograme, cum este siropul de paracetamol.

3. Întradevăr există si supozitoare adaptate, cu concentrația de 75 mg dar care nu se găsesc la noi în țară,

4. Concluzie: nu administrați supozitoare de paracetamol tăiate nici pe lungime, nici pe lățime și nici oblic la copii mai mici de 6 luni sau cu greutate mai mică de 7 kg!!! În schimb, puteți folosi o formă farmaceutică adaptată cum este siropul!”, a mai spus Mihai Craiu.