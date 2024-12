"Nu a fost săltat, s-a mersa colo unui mandat de percheziție, a venit o echipă numeroasă care, în baza mandatului,a acționat pentru conservarea tuturor mijloacele electronice cu care s-ar fi crezut că s-au comis cele sesizate. A durat foarte mult pentru că dânșii au fost foarte meticuloși, o echipa foarte profesionistă, nu am nimic să le reproșez, au căutat peste tot și au ridicat aceste probe pentru le indisponibiliza si a le duce le sediu.

Domul Peșchir a colaborat exemplar, el le- adat acces la toate verificările, acea suma de 7 milioane în monede virtuale despre care s-a vorbit atât de mult și s-a creat un balon de săpun care după părerea mea se sparge, chiar s-a spart, sunt banii lui personali, făcuți din trading de monedă virtuală."

Avocatul omului de afaceri a explicat și modul în care acesta a ajuns să dirijeze sume de bani către candidatul suveranist la președinția României

"Dânsul a donat sume persoanelor publice si politice, chiar si unor persoane din show bizz (...) banii sunt vizibili, proveniența este din averea personală. Ce nu știe lumea este că Bogdan Peșchir a făcut aceste donații cui a dorit el și a considera potrivit.

Întrebare: A existat vreo discuție intre Călin Georgescu și BogPr?

Nu a existat nicio discuție. Am spus de aseară că nu există niciun contact între clientul meu si CG, nu există niciun transfer, niciun suport de natură a banilor către Călin Georgescu. El a susținut pe toată lumea din paleta politic. Dacă vede pe TikTok un conținut care răspunde convingerilor sale, face donații prin această platformă. Dl. Mihai Neamțu a declarat la Realitatea Plus că a primit astfel o sumă de bani", a declarat în exclusivitate la Realitatea Plus Cristian Sîrbu, avocatul lui Bogdan Peșchir - „Bogpr”, unul dintre donatorii de pe TikTok din campania lui Călin Georgescu.