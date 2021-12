Conform prognozei de specialitate, până la ora 23:00, în județele Botoşani, Galați, Iași și Valui se vor semnala local precipitații mixte slabe care depun polei.

În plus, până la ora 23:00, în județul Argeş (zona joasă) se vasemnala local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.