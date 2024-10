Aproximativ jumătate dintre adolescenți petrec între 7 și 8 ore pe zi în fața ecranelor, pe rețelele sociale. Se arată în cadrul datelor colectate și cercetate de organizația Salvați Copiii.

Psihologii avertizează și ei și spun că expunerea repetată la telefon și la rețelele sociale afectează grav dezvoltarea copiilor.

Printre problemele cele mai des întâlnite se numără anxietatea, depresia și scăderea stimei de sine.

"Periculos este faptul ca, mai ales copiii care sunt in formare, nu au mecanisme de a-si regla emotiile foarte bine dezvoltate si atunci telefonul poate sa induca stari asemanatoarea cu depresia", avertizeaza psihologul Radu Oprita.

"Depinde de zilele saptamanii. In weekend stau mai mult pentru ca am mai mult timp liber iar in timpul saptamanii, cu scoala, nu prea am timp. Am teme si de invatat", spune un copil.

"Zilnic 6-7 ore. Pe parcursul scolii nu stau asa de mult ca invat, citesc", spune un altul.

"Mi-a facut cam rau sa stau atat de mult pe el ca asa am simtit ca si aspectul meu a inceput sa mi se para mai asa cand am vazut alte persoane cum arata. Aam zis ca daca petrec mai putin timp o sa fiu mai fericita cum arat", povesteste un adolescent.

Reprezentanții PNL au depus în Parlament un proiect de lege prin care copiii cu vârste de 16 ani pot utiliza rețelele sociale doar cu acordul părinților.

"Oamenii au sustinut au strans peste 100 de mii de semnaturi inca se lucreaza la proiect", a declarat Stela Firu, senator PNL Mehedinți.

Psihologii sfătuiesc părinții să găsească alternative pentru ca adolescenții să își petreacă altfel timpul liber.