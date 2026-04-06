Descoperirea a fost făcută în urma unei percheziții desfășurate în localitatea Vișeu de Sus, într-un dosar penal deschis pentru tăinuire. Verificările au arătat că mașina figura ca fiind furată din Austria în data de 26 martie 2026. Autoturismul a fost indisponibilizat și dus la sediul instituției, iar ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Caz similar la granița cu Moldova: mașină furată din Italia, oprită în Iași

Un alt caz a fost descoperit la punctul de trecere a frontierei Stânca, din județul Iași. Polițiștii au identificat un autoturism furat din Italia, dar înmatriculat în Belgia. La volan se afla un cetățean bulgar, care le-a spus autorităților că nu știa că seria vehiculului fusese modificată. Și în acest caz au fost demarate verificări pentru a stabili toate circumstanțele și eventualele responsabilități.