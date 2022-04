Recent, cotidianul The Times, a scris, citând oficiali, că Rusia a făcut o „gafă strategică masivă”, deoarece Finlanda și Suedia par gata să se alăture NATO încă din această vară.

Informația a fost preluată și de media din Ucraina, pe Twitter.

The Times: Finland, Sweden set to join NATO as soon as summer.



Officials are quoted as having said that Russia made a “massive strategic blunder,” as the two countries are forecasted to join the alliance in the coming months.