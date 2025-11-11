Totul e identic! Sloganul, tonul, poza în care se uită spre viitorul luminos al Bucureștiului, doar că în spate e același ambuteiaj. Și, culmea ironiei, Drulă vorbește despre „onestitate”. Da, onestitatea aia care începe cu „continuăm drumul lui Nicușor Dan”. Un drum care n-a fost terminat, dar măcar e bun de copiat.

Și pentru că nicio campanie nu e completă fără un mic moment de comedie, omul nostru a oprit o mașină în trafic! Da, a mers glonț la o altă mașină și le-a cerut oamenilor să se legitimeze. De ce? Pentru că aveau o reclamă anti-Drulă. Când alții cer voturi, el cere buletinul!

E noul model de politician: dacă nu poți opri corupția, măcar oprești circulația. Poate data viitoare face și un filtru pe Calea Victoriei: „oprește-te, spune dacă mă susții, dacă nu, îți suspend permisul de opinie!”.

Averea declarată? Vreo trei milioane de dolari. Dar dacă întrebi de unde, devii brusc „parte dintr-o campanie de fake news”. Omul nu are adversari politici, are doar conspirații. Zici că e James Bond, dar cu cont în euro și un slogan de împrumut.

Și mai interesant e cum îl folosește pe Nicușor Dan în campanie, deși președintele nu are voie, legal, să se implice. E ca și cum ai merge la examen cu profesorul care ți-a dat subiectele. „Nu m-a ajutat, doar stă în spatele meu și aprobă din cap.”

Iar când e acuzat că a plagiat sloganul altui candidat, Drulă zice că e doar „o coincidență”. Da, sigur. Ca atunci când doi studenți predau aceeași lucrare și spun că s-au inspirat „din același spirit civic”.

Cătălin Drulă, singurul candidat care a reușit să îmbine traficul bucureștean cu campania electorală. Copiază, se enervează, se plânge de „fake news” și se declară onest. E genul de politician care spune: „Vreau să schimb sistemul!”... dar uită să șteargă watermark-ul de pe modelul pe care l-a copiat.

Dacă asta e „noua politică”, atunci da, e nouă. Nouă, dar din vechiul fișier.