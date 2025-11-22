Proprietarele, două românce originare din Cluj-Napoca, au decis să facă publice imaginile pentru a atrage atenția comunității.

Povestea magazinului

Loredana Ramona Țuț și Ramona Cosmina Barz, cumnate din Cluj, au preluat în 2023 fostul magazin Transilvania și l-au transformat într-un spațiu cunoscut și apreciat de românii din Northampton. Ele spun că este pentru prima dată când trec printr-o astfel de situație.

Reacția proprietarelor

„Am trăit un moment care ne-a întristat profund. Două persoane au luat produse din magazinul nostru fără să le achite. Suntem surprinse și dezamăgite, mai ales pentru că noi am încercat mereu să fim aproape de fiecare român care ne trece pragul. Dacă ne spuneau ca sunt sărace și că nu au bani, le dădeam noi gratis, fără să fie nevoie să fure...”, au declarat ele pentru Anunțul UK.

Ministrul francez de Interne este „optimist” cu privire la posibilitatea recuperării bijuteriilor furate de la Luvru

Sprijin pentru comunitate

Cele două au subliniat că, de-a lungul celor peste doi ani de funcționare, au oferit ajutor și mâncare celor aflați în nevoie, au susținut școli, evenimente comunitare și organizații locale. „De-a lungul celor peste doi ani de funcționare, am oferit ajutor, mâncare și sprijin tuturor celor care au avut nevoie. Am susținut școli, evenimente comunitare și organizații locale. Am făcut-o de fiecare dată cu sufletul deschis, din respect și drag pentru comunitatea noastră. Tocmai de aceea este greu să vedem astfel de gesturi”, au mai spus ele.

Mesaj către românii din diaspora

Publicarea imaginilor nu a avut scopul de a pedepsi, ci de a transmite un mesaj. „Nu am făcut imaginile publice ca să pedepsim pe cineva, ci ca un strigăt de durere și o rugăminte: haideți să avem grijă unii de alții, să fim corecți și să nu uităm că suntem departe de casă. Mulțumim din inimă tuturor celor care ne sunt alături, ne respectă munca și ne oferă încrederea lor zi de zi. Comunitatea suntem noi toți și doar împreună putem construi un loc mai bun”, au transmis cele două românce.

Doi hoți cu motocicleta au eșuat spectaculos după ce au încercat să jefuiască o turistă. Reacția femeii a devenit virală