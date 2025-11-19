Doi hoți cu motocicleta au eșuat spectaculos după ce au încercat să jefuiască o turistă. Reacția femeii a devenit virală

Tentativă de furt

O tentativă de jaf din Buenos Aires a făcut înconjurul lumii după ce victima, o turistă rusoaică de 33 de ani, a ripostat cu un curaj incredibil. Alexandra Doketova se plimba pe o stradă aglomerată din capitala Argentinei când doi indivizi pe motocicletă au încercat să-i smulgă telefonul din mână.

Femeia a reacționat prompt

Planul hoților s-a destrămat într-o clipă. Femeia nu s-a pierdut cu firea și l-a apucat pe unul dintre atacatori, trăgându-l efectiv de pe motocicletă, în timp ce acesta încerca să fugă cu bunul ei. Momentul surprins pe camere a circulat masiv pe rețelele de socializare, mulți lăudând gestul ei îndrăzneț.

Intervenția rapidă a trecătorilor a făcut ca situația să nu escaladeze. Mai multe persoane au venit imediat în ajutorul tinerei, reușind să îi imobilizeze pe atacatori.

Poliția locală a confirmat că unul dintre suspecți a fost arestat pe loc, iar al doilea a fost prins câteva ore mai târziu. La perchezițiile efectuate în locuințele lor, anchetatorii au descoperit nu mai puțin de zece telefoane furate.

Autoritățile argentiniene investighează acum dacă cei doi fac parte dintr-o rețea mai amplă de hoți care vizează turiști în zonele foarte circulate ale orașului.

 

 