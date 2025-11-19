Femeia a reacționat prompt

Planul hoților s-a destrămat într-o clipă. Femeia nu s-a pierdut cu firea și l-a apucat pe unul dintre atacatori, trăgându-l efectiv de pe motocicletă, în timp ce acesta încerca să fugă cu bunul ei. Momentul surprins pe camere a circulat masiv pe rețelele de socializare, mulți lăudând gestul ei îndrăzneț.

Intervenția rapidă a trecătorilor a făcut ca situația să nu escaladeze. Mai multe persoane au venit imediat în ajutorul tinerei, reușind să îi imobilizeze pe atacatori.

Poliția locală a confirmat că unul dintre suspecți a fost arestat pe loc, iar al doilea a fost prins câteva ore mai târziu. La perchezițiile efectuate în locuințele lor, anchetatorii au descoperit nu mai puțin de zece telefoane furate.

Autoritățile argentiniene investighează acum dacă cei doi fac parte dintr-o rețea mai amplă de hoți care vizează turiști în zonele foarte circulate ale orașului.