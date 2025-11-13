Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, incidentul a avut loc în timp ce livratorul, un bărbat de 33 de ani, se afla în timpul serviciului. Acesta a fost oprit de tânărul agresiv, care a recurs la acte de violență pentru a-l deposeda de vehicul. Martorii aflați în apropiere au reacționat imediat, încercând să-l protejeze pe livrator, iar patrula Brigăzii Rutiere, aflată în zonă, a intervenit prompt.

„Polițiștii au observat conflictul și au acționat pentru a preveni escaladarea violenței și pentru restabilirea ordinii publice. Având în vedere comportamentul recalcitrant al tânărului, acesta a fost imobilizat conform prevederilor legale și condus la sediul poliției pentru audieri”, au precizat reprezentanții instituției.

Ulterior, agenții de la Secția 10 Poliție au preluat cazul, desfășurând cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de tâlhărie.

Poliția le reamintește cetățenilor că orice act de agresiune sau tentativă de furt trebuie semnalat imediat prin apel la 112, pentru a permite intervenția rapidă a echipajelor.