El a plasat peste o mie de comenzi, în valoare de 21000 de euro fără să plătească, până a fost prins de autorități.

Un bărbat din Japonia a păcălit o companie de livrări de mâncare

Bărbatul a creat peste 120 de conturi false și a folosit cartele preplătite pentru a nu fi descoperit. A profitat de opțiunea „livrare fără contact” și a solicitat rambursarea banilor după fiecare comandă.

În total, platforma de livrări a înregistrat pierderi de aproximativ 21000 de euro.

Autoritățile l-au arestat în cele din urmă.