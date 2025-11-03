Un bărbat a păcălit compania de livrări și a mâncat gratis 2 ani

Un bărbat din Japonia a reușit să mănânce gratis timp de doi ani folosind o breșă într-o platformă de livrări de mâncare.

El a plasat peste o mie de comenzi, în valoare de 21000 de euro fără să plătească, până a fost prins de autorități.

Bărbatul a creat peste 120 de conturi false și a folosit cartele preplătite pentru a nu fi descoperit. A profitat de opțiunea „livrare fără contact” și a solicitat rambursarea banilor după fiecare comandă.

În total, platforma de livrări a înregistrat pierderi de aproximativ 21000 de euro.

Autoritățile l-au arestat în cele din urmă.

 