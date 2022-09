Ucraina acuză un nou atac cu rachete al Rusiei în regiunea Harkov.

„Invadatorii au lansat un atac cu rachete în Pervomaiskoie, în regiunea Harkov: 7 oameni au fost uciși”, a scris agenția Nexta pe Twitter, citând Serviciul ucrainean pentru Situații de Urgență.

The invaders launched a missile attack on Pervomayskoye in Kharkiv region: 7 people were killed



This is reported by the State Service of #Ukraine for Emergencies.



The Russians fired from multiple rocket launchers using prohibited cluster munitions, as well as heavy artillery. pic.twitter.com/Z56kb8POud