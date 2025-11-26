Departamentul de Poliţie Metropolitană a declarat că se află la locul incidentului, petrecut la intersecţia străzilor 17 şi I, și îi roagă pe cetățeni să evite zona.

”Vă rugăm să evitaţi zona, deoarece MPD şi partenerii noştri lucrează pentru a securiza locul”, a scris MPD pe X.

Potrivit Fox News, autorităţile intervin în apropierea centrului oraşului Washington, D.C., lângă staţia de metrou Farragut şi la câţiva paşi de Casa Albă.

Două surse au confirmat pentru postul de televiziune că doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi la aproximativ un kilometru de Casa Albă, dar starea lor nu este cunoscută.

La rândul său, CNN relatează că mai multe persoane au fost împuşcate, miercuri, în Washington, DC, iar printre victime se află doi membri ai Gărzii Naţionale a SUA.

Trupele Gărzii Naţionale din mai multe state se află în Washington, DC, de câteva luni, ca parte a campaniei preşedintelui Donald Trump de combatere a criminalităţii în capitala ţării, care s-a extins între timp şi în alte oraşe din ţară.

Știre în curs de actualizare.