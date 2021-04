Ministerul Apărării Naționale a anunțat marți că a semnat, prin Direcția generală pentru armamente, acordul de tip Guvern la Guvern cu Statele Unite ale Americii aferent programului de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”. Vânzarea către România a acestui sistem a fost aprobat în octombrie 2020 de Departamentul de Stat al SUA, la încheierea procesului de evaluare a cererii României.

SIML reprezintă produsul militar destinat pentru apărarea zonelor costiere şi de litoral împotriva ameninţărilor navelor de suprafaţă, având capacitatea de a coopera cu nave, aeronave şi echipamente proprii şi ale aliaţilor, utilizând datele furnizate de către acestea şi viceversa, folosind sisteme de legături de date şi canale de comunicaţii protejate, pentru executarea atacului cu rachetele antinavă.



Prin realizarea acestei capabilități, Forţele Navale Române vor dispune de un sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă nou, modern, testat, operațional și interoperabil în cadrul NATO, adaptat misiunilor actuale, împreună cu instruirea privind folosirea în luptă a sistemului şi actualizarea permanentă a bazelor de date specifice SIML, constituind o necesitate esenţială ce va trebui satisfăcută în cel mai scurt timp posibil.



Prin semnarea acestui document, s-a atribuit Guvernului Statelor Unite ale Americii contractul de tip Letter of Offer and Acceptance (LOA), specific Programului Foreign Military Sales – FMS, conform prevederilor Legii nr. 37/2021 pentru realizarea „Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață”.



Derularea contractului va avea loc în perioada 2021-2024, iar „Sistemul de instalații mobile de lansare rachete antinavă” va fi livrat în trimestrul IV al anului 2024.



Conform actului normativ menționat, producătorul SIML are obligativitatea de a constitui o capacitate de producție și realizare a mentenanței la nivelul unui operator economic din industria națională de apărare, așa cum este definit la art. 3 lit. s) din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.



Operatorul economic va fi selectat de producătorul SIML, cu acordul Guvernului României, a precizat Ministerul Apărării.



Ce conține SIML - Sistemul de instalații mobile de lansare rachete antinavă: patru instalații mobile de lansare, platforme de comandă-control-comunicații, platforme de transport și încărcare-descărcare, senzori, suport logistic inițial, mentenanță și echipamente de testare, echipamente criptografice și cu regim special, asistență de specialitate, instruirea personalului la toate nivelurile necesare, inclusiv folosirea în luptă, echipamente de instruire, precum și baze de date specifice SIML.



Costurile programului de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”, în configurația cuprinsă în legea care a fost aprobată de Parlamentul României, sunt estimate la 286 milioane USD, fără TVA, urmând ca valoarea exactă să fie stabilită în urma derulării procedurii de achiziție.