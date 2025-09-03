Pentru ardei și umplutură:

1 kg ardei iuți (preferabil mai mici și nu foarte iuți )

400 g brânză de vaci cremoasă sau telemea mai moale

100 g brânză feta sau de capră

2 linguri smântână grasă

1 linguriță boia dulce (opțional) Sare și piper după gust.

Pentru saramură/marinadă:

500 ml apă

500 ml oțet alb de vin (9%)

1 lingură sare neiodată pentru murături

1 lingură zahăr

3-4 foi de dafin

10 boabe de piper negru

1 linguriță boabe de muștar.

Mod de preparare

Mai întâi spală bine ardeii, îndepărtează-le codițele, păstrând forma de bază. Curăță interiorul de semințe și nervuri, având grijă să nu le rupi pereții. Clătește-i și lasă-i la scurs pe un prosop curat.

Cum prepari ardei iuți umpluți cu brânză

După ce ai pregătit ardeii, poți pregăti umplutura. Amestecă brânza de vaci cu feta, smântâna, mărarul tocat și boiaua dulce. Potrivește gustul cu sare și piper.

Umplutura trebuie să fie cremoasă, dar fermă, astfel încât să se poată introduce ușor în ardei.

Folosind o linguriță mică sau un poș, umple fiecare ardei cu amestecul de brânză. Apasă ușor pentru a nu rămâne goluri de aer.

Așază ardeii umpluți într-o tavă și lasă-i deoparte cât pregătești marinada.

Descoperă și o rețetă de ardei iuți cu ton la borcan, pentru iarnă.

Pune într-o cratiță apa, oțetul, sarea, zahărul, foile de dafin, boabele de piper și muștar. Adu amestecul la fierbere și lasă-l să clocotească 2-3 minute.

Oprește focul și lasă marinada să se răcească până când devine călduță.

Așază ardeii umpluți vertical, cât mai strâns, în borcane sterilizate. Descoperă aici cum se sterilizează borcanele, pentru conserve.

Toarnă marinada călduță peste ardei, asigurându-te că aceștia sunt complet acoperiți. Înfiletează bine capacele.

Pune borcanele într-o oală cu apă, pe un prosop, astfel încât să nu se lovească între ele. Fierbe-le la foc mic timp de 20 de minute din momentul în care apa începe să clocotească.

După fierbere lasă borcanele să se răcească în apă, apoi depozitează-le într-un loc răcoros și întunecat.

sursa: Hello Taste