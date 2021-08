Potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu, în programul "Rabla Clasic" s-au înscris la producători/dealeri auto 39.659 de persoane fizice şi au fost achiziţionate 25.340 de autovehicule şi 175 de motociclete.



În ceea ce priveşte persoanele juridice, AFM a publicat pe propria pagină de Internet o nouă listă conţinând 168 de dosare acceptate pentru 276 de autovehicule. De asemenea, a fost publicată o contestaţie pentru un autovehicul.



Pe acest segment, au fost acceptate 1.290 de dosare pentru 2.129 de autovehicule şi 29 de contestaţii pentru 59 de autovehicule. În total, s-au înscris la producători/dealeri auto 1.073 de persoane juridice, acestea achiziţionând 522 de autovehicule.



De asemenea, în programul "Rabla Plus" 2021 s-au înscris la producători/dealeri auto 5.995 de persoane fizice, fiind cumpărate 1.178 de autovehicule noi (707 full electrice şi 471 electrice hibride) şi două motociclete electrice.



Pentru persoanele juridice au fost publicate pe site-ul AFM 112 dosare acceptate pentru 215 autovehicule electrice, dintre care 152 pur electrice şi 63 electrice hibride. Totodată, au fost publicate două contestaţii pentru două autovehicule electrice 100%.



La nivel general, la Rabla Plus au fost avizate favorabil 1.199 de dosare pentru 2.034 de autovehicule, dintre care 1.357 electrice, 674 electrice hibride şi trei motociclete electrice, precum şi 23 contestaţii pentru 49 autovehicule (30 autovehicule full electrice şi 19 electrice hibride).



Până la ora actuală, s-au înscris la producători/dealeri auto 921 de persoane juridice şi au fost achiziţionate 492 autovehicule noi, dintre care 294 electrice şi 198 electrice hibride.



Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secţiunile aferente Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus.



Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/dealerilor auto validaţi în cele două programe, listele acestora fiind disponibile pe site-ul instituţiei.