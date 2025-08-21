Diferențele dintre locuințele vechi și cele noi s-au accentuat, iar cumpărătorii resimt tot mai mult presiunea pieței imobiliare.

Raportul unei cunoscute pltforme de imobiliare din România arată că, în perioada februarie – august 2025, toate tipurile de apartamente au înregistrat majorări semnificative: garsonierele au crescut de la 57.429 euro la 61.146 euro (+6,5%), apartamentele cu două camere de la 82.711 euro la 88.227 euro (+6,7%), cele cu trei camere de la 113.942 euro la 118.301 euro (+3,8%), iar locuințele cu patru camere au urcat de la 153.901 euro la 163.128 euro (+6%).

În medie, prețurile apartamentelor din București au crescut cu 5–7% în doar șase luni, echivalentul a mii de euro în plus pentru fiecare tip de locuință. Ritmul actual indică faptul că un apartament care costă astăzi 80.000 de euro ar putea depăși 100.000 de euro în mai puțin de doi ani.

Cât plătesc românii care vând apartamente vechi și ce acte trebuie să pregătească. Taxa de care puțini au auzit

Anul construcției, factor cheie în stabilirea prețului

Diferențele de preț dintre locuințele vechi și cele noi sunt impresionante. Pentru garsoniere, prețul mediu este de 54.563 euro pentru blocurile vechi versus 60.381 euro pentru cele construite după 2010, adică o diferență de 5.818 euro (+10,7%). Apartamentele cu două camere costă 78.520 euro în blocuri vechi și 90.533 euro în blocuri noi (+15,3%), cele cu trei camere 108.373 euro vechi vs 129.275 euro noi (+19,3%), iar pentru patru camere diferența ajunge la 36.256 euro (+22,5%). Această discrepanță face ca locuințele noi să fie accesibile doar unei părți restrânse a cumpărătorilor.

Locuințele noi devin un produs premium

Apartamentele ridicate după 2010 se situează cu 10.000 – 36.000 de euro mai sus decât cele similare construite înainte de cutremurul din 1977. Practic, diferența de preț echivalează cu valoarea unei mașini sau cu avansul necesar pentru un credit ipotecar. Cu toate acestea, mulți tineri și familii aleg să renunțe la apartamentele noi și să se orienteze către blocurile vechi, în ciuda riscurilor și dezavantajelor.

Piața dezechilibrată și presiunea asupra cumpărătorilor

Analiza arată că piața imobiliară din București este profund dezechilibrată. Apartamentele noi devin produse premium, cu prețuri adesea astronomice, în timp ce locuințele vechi, mai accesibile, rămân principala opțiune pentru majoritatea cumpărătorilor. Totuși, și acestea înregistrează creșteri constante de preț, forțând tinerii și familiile să apeleze la chirii sau credite din ce în ce mai împovărătoare.

Tendința ascendentă a prețurilor pare să continue, iar dorința de a achiziționa un apartament nou se transformă într-un obiectiv aproape inaccesibil pentru cei care nu dispun de economii consistente. În acest context, garsonierele, odată considerate soluția practică și economică pentru locuit, s-au transformat într-un simbol al presiunii tot mai mari exercitate de piața imobiliară asupra cetățenilor din București.

Impozitul pentru locuințe crește momentan cu 70%. Reforme fiscale adoptate de Guvern