Măsura va fi inclusă în cel de-al doilea pachet de reforme fiscal care urmează să fie adoptat de guvernul Bolojan în Parlament.

Guvernul ia și pielea de pe proprietari. Impozite uriașe

Guvernul ar urma să majoreze impozitul pe locuințe cu aproximativ 60-70%, asta pentru că foarte multe primării nu și-au mai actualizat taxele de mult timp și depind de banii primiți de la stat.

Dacă schimbarea va fi aprobată, această măsură va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, iar proprietarii pot plăti chiar cu 70% mai mult pentru apartamentele și casele pe care le dețin.

În ceea ce privește impozitele pe mașini nu s-a ajuns încă la o variantă finală, dar s-ar putea să crească tariful. Doresc să impună chiar pentru mașinile electrice o taxă destul de mare, mai ales dacă acestea sunt scumpe. Majorarea este necesară pentru consolidarea bugetelor locale, iar politicienii avertizează că o majorare și mai mare ar putea fi la orizont.