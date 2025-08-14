Impozitul pe tranzacție

Indiferent dacă vânzătorul este persoană fizică sau juridică, scutirea de TVA se aplică, însă impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare rămâne obligatoriu. Valoarea acestuia depinde de perioada de deținere:

1% din prețul de vânzare pentru apartamentele deținute peste trei ani;

3% din prețul de vânzare pentru cele deținute sub trei ani.

Taxa se plătește direct la notar, în ziua semnării contractului.

Notarul public autentifică actul de vânzare-cumpărare, verifică identitatea părților, dreptul de proprietate și eventualele sarcini din cartea funciară. În acest proces, notarul solicită un extras de carte funciară de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru a confirma situația juridică a apartamentului. Onorariul notarial se stabilește în funcție de valoarea imobilului.

Documente obligatorii

Pentru finalizarea tranzacției, vânzătorul trebuie să prezinte și certificatul de atestare fiscală, emis de administrația locală, care confirmă că nu există datorii la bugetul local (impozite, taxe pe clădiri etc.).

Chiar dacă TVA-ul nu se aplică la vânzarea apartamentelor vechi, procedura rămâne complexă și presupune achitarea unor costuri obligatorii, respectarea termenelor și depunerea documentelor necesare.