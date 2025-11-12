Televizorul – principalul „devorator” de energie din casă

Primul loc în topul celor mai costisitoare aparate îl ocupă televizorul. Modelele moderne, în special cele 4K, consumă în jur de 200 kWh pe an, ceea ce înseamnă aproximativ 16,7 kWh lunar. În funcție de tariful aplicat de furnizorul de energie, acest consum se traduce printr-o cheltuială de aproximativ 25 de lei pe lună. Cu cât diagonala ecranului este mai mare și tehnologia mai avansată, cu atât crește și impactul asupra bugetului lunar.

Consola de jocuri și sistemul home theatre – distracția care costă scump

Pentru pasionații de filme și jocuri video, combinația dintre o consolă de gaming și un sistem home theatre oferă o experiență spectaculoasă, dar la un preț deloc neglijabil. Împreună, aceste dispozitive consumă aproximativ 150 kWh pe an, echivalentul a 12,5 kWh pe lună, adică în jur de 19 lei în plus pe factură. Chiar și atunci când sunt în modul „stand-by”, ele continuă să consume curent, motiv pentru care specialiștii recomandă deconectarea completă de la priză atunci când nu sunt folosite.

Lumina ambientală – detaliul decorativ care îngreunează factura

Iluminatul joacă un rol esențial în confortul vizual al unei camere, însă și el contribuie la creșterea costurilor lunare. Fie că este vorba despre becuri clasice, lămpi decorative sau benzi LED montate în jurul mobilierului, consumul ajunge la aproximativ 100 kWh pe an, adică 8,3 kWh lunar. Tradus în bani, acest consum se ridică la aproximativ 12,5 lei în fiecare lună. Pe termen lung, alegerea becurilor LED eficiente energetic poate reduce semnificativ această cheltuială.

Schimbările de reglementare la nivel european afectează și piața electrocasnicelor din România. Începând cu 1 iulie 2025, vor mai fi permise la vânzare doar uscătoarele de rufe cu pompă de căldură, considerate mult mai eficiente și ecologice. Diferențele dintre modelele existente sunt uriașe: un uscător cu condensare consumă, în medie, 2.400 W pentru un singur ciclu, în timp ce unul cu pompă de căldură folosește doar 280 W. Această diferență se traduce în economii consistente pentru consumatori, dar și într-un pas spre un consum de energie mai responsabil.

Tehnologia modernă vine cu un cost ascuns

Chiar dacă aceste aparate par indispensabile pentru confortul zilnic, ele pot genera costuri neașteptate. Factura la curent reflectă nu doar utilizarea efectivă a dispozitivelor, ci și obiceiurile de consum ale fiecăruia. Într-o perioadă în care energia devine tot mai scumpă, identificarea acestor „consumatori invizibili” poate face diferența dintre o cheltuială controlată și o factură care crește de la o lună la alta.

