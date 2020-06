Anton Hadăr, la România în realitate: "Nu am cum să susțin o creștere cu 10% a pensiilor. Nici premierul, nici pensionarii nu o vor face”

Potrivit liderului sindical, 60% dintre pensionari au pensia mai mica sau egala cu 1.500 lei.

Intrebat cum comenteaza scenariul de majorare a pensiilor cu 10% promovat de ministrul Finantelor, Florin Citu, Hadar a raspuns: “S-ar putea mai mult de 10% daca ar fi vointa politica, dar asta include eforturi deosebite. Premierul nu va fi de acord si nici pensionarii. 10% la o pensie de 1000 de lei inseamna 1.100.”

Potrivit acestuia, este necesara trasarea unei traiectorii cu pasii pentru urmatoarele cresteri in cazul in care ar avea, totusi, loc o esalonare. “Pensionarii ar trebui sa stie ce ii asteapta dupa cesti 10%. Noi nu stim pe ce finate ne putem baza. (…) Legea votata in face o serie de echitati, dar are si carente. Nu pensionarul a cerut 40%. Nici eu nu am facut asta. (…) Daca avem o lege cu 40% de crestere a pensiilor, nu am cum sa sustin o crestere cu 10%.”, a afirmat liderul Ama Mater, la emisiunea "România în realitat" de pe Realitatea.NET.

In ciuda tuturor problemelor existente, Hadar a precizat ca sistmul de pensii din Romania nu va disparea si nici nu va intra in colaps, asa cum a afirmat recent Theodor Stolojan, fost ministru de Finante. “Aata vreme cat cetatenaul a contribuit, Statul e obligat sa-i plateasca pensia”, a aratat el.

In opinia sa, Romania nu ar fi avut probleme daca de ani de zile s-ar fi rezolvat problema muncii la gri si a celei la negru: “Romania are cea mai mica pensie din Europa, dupa Bulgaria. Daca dai, ai. Formula, asa cum e ea, il avantajeaza pe cel care da mai mult”.