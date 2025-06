„Eu am avut săptămâna trecută mai multe ieșiri publice pe acest subiect și am prezentat opiniei publice ce se întâmplă în comparatorul de prețuri, pe care îl avem pus la dispoziție de către ANRE consumatorilor de energie, cu prețurile care urmează să fie practicate de către furnizori, începând cu data de 1 iulie. Și am observat din această analiză că un furnizor are o ofertă de aproximativ 1,02 lei pe kWh, iar majoritatea furnizorilor, în funcție de cota de piață, bineînțeles, sunt grupați în jurul valorii de 1,45-1,55 de lei. Vreau să vă spun că lucrul acesta m-a determinat să-i rog pe colegii mei din autoritate să demarăm o analiză și să vedem exact modalitatea de formare a prețului, care este media de achiziție a acestor furnizori pentru energie electrică, să compunem prețul din toate tarifele pe care trebuie să le pună și să vedem la ce valoare ajungem, în așa fel încât să determinăm dacă valoarea de 1,45-1,55 este sustenabilă din punct de vedere al achiziției de energie electrică. Am demarat această analiză”, a spus președintele ANRE, George Niculescu la un post TV.



De asemenea, el a subliniat că ANRE a instituit o obligativitate pentru furnizori să transmită clienților informații cu privire la ce urmează să se întâmple după dată de 1 iulie.



„Am început și noi să derulăm o campanie de informare, dar ANRE nu are capacitatea să ajungă la fiecare consumator de energie din România. De aceea am introdus această obligativitate și pentru furnizori, pentru ca odată ce trimit factura să pună în anexă la factură și această informare cu privire la prețurile după dată de 1 iulie. Și când am verificat dacă toți furnizorii au făcut aceste informări și au informat consumatorii de energie cu privire la ce urmează să se întâmple după data de 1 iulie, am observat că cel puțin un mare furnizor de energie electrică, în cazul a aproximativ 600.000 de locuri de consum, nu a anunțat la timp și nu a trimis la timp aceste informări. Aceste informări au fost trimise într-un final, dar mai târziu, până pe dată de 15 iunie”, a explicat președintele ANRE.



Acesta a mai afirmat că autoritatea se gândește și la o modalitate de simplificare a facturii, deoarece consumatorii trebuie să înțeleagă exact ce este esențial în această factură și toate elementele care, într-adevăr, trebuie să fie trecute în factură, să fie puse într-o anexă.