„Pentru că s-a discutat foarte mult în presă de acea înâlnire și indici de carantină, vreau doar să menționez că discutarea lor s-a făcut în două zile succesive la sediul Ministerului Sănătății, într-o companie mai mult decât selectă, reunind reprezentanța INSP, doamna doctor Pistol, doamna profesor Furtunescu, domnul doctor Radu Cucuiu, de asemenea, reprezentanța DSU, domnul doctor Arafat și domnul doctor Călin Alexandru, plus ajutoarele lor, iar din partea noastră, un grup de epidemiologi și asistenți medicali, domnul ministru și cu mine. Practic așa s-a purtat discuția. A fost o zi, o discuție de 3-4 ore, s-a revenit a doua zi cu clarificări și cu discuții suplimentare, astfel încât forma finală a fost agreată de toată lumea atunci, la minister, și ulterior și în grupul tehnico-științific. Am vrut să fac această precizare pentru că nu am lucrat de capul meu”, a afirmat Andreea Moldovan.

Medicul a ținută să transmită un mesaj media, susținând că tot ceeea ce s-a întâmplat în ultima perioada "a fost o treabă extrem de dură din punctul de vedere al abordării, ci mesajul și gândul transmis mai departe. Este important ca toți să fim obiectivi, deschiși și să vrem să prezentăm adevărul. Să fim constructivi, obiectivi, calmi. Situația în țară nu este deloc liniștitoare. Avem nevoie de solidaritate și de responsabilitate".

