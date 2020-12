Andreea Moldovan, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, după vaccinarea antiCovid: "Nu l-am face dacă n-am fi SIGURI că vaccinul protejează"

Directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov a primit vaccinul antiCovid în urmă cu 24 de ore. Medicul Andreea Moldovan spune că se simte bine bine după vaccinare și nu are niciun fel de reacții adverse. "Sunt mulțumită și împăcată că am făcut acest vaccin", a declarat medicul, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol