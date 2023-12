În trecut, divorțul dintre Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. a captat atenția presei mondene, fiind subiectul principal de discuție în acea perioadă. La acea vreme, această separare a venit ca o veste șocantă pentru fani și pentru cei din industria media. Căsătoriți începând din 2006, cuplul a părut a fi una dintre cele mai solide perechi din showbiz-ul românesc. Cu toate acestea, în 2013, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, lăsând în spate o viață comună de șapte ani și un copil, fiica lor Violeta, care în prezent are 16 ani.

Divorțul celebrei perechi a fost însoțit de momente pline de scandal, iar zvonurile precizau că motivul rupturii ar fi fost certurile violente care au marcat viața lor. Se pare că acei ani în care Andreea Marin și Bănică Jr. au fost căsătoriți i-au adus o mare nefericire vedetei de televiziune. Într-un episod al podcastului "Fain & Simplu" moderat de Mihai Morar, Andreea Marin a făcut dezvăluiri tulburătoare, vorbind despre lupta sa cu depresia în timpul mariajului cu Bănică.

„Eram nefericită! Depresia e o boală, dar nu a avut legătură cu copilăria (n.r. – când și-a pierdut mama). Am avut destule necazuri la maturitate ca să știu că nu avea legătură cu copilăria. Aș vrea ca oamenii să știe (n.r. – când au depresie), să fie un semnal de alarmă când încep să aibă insomnii, să se trezească dimineața cu lacrimi în ochi, fără să se întâmple nimic, abia te trezești și deja simți că sufletul îți plânge. Când simți că te doare sufletul, dar nu ai un motiv clar, adică nu ți s-a întâmplat nimic în perioada aceea. Când începi să te cerți prea mult, nemotivat, cu cei dragi, din jurul tău. Cei din jur au observat… ce motive aveam să mă plâng? Tocmai născusem o fetiță, iubirea vieții mele, aveam casă, aveam masa și o meserie” – i-a povestit Andreea Marin lui Mihai Morar.

Prezentatoarea de televiziune a mai precizat că a făcut tot posibilul pentru a salva căsnicia, dar orice încercare s-a lovit de eșec.

“După moartea mamei mi-am dorit foarte mult să am un partener de viață cu care să mă înțeleg, care să fie sensibil la nevoile mele, așa cum eu sunt mereu sensibilă la nevoile celor din jur. Și mult timp nu s-a întâmplat așa, nu s-au potrivit toate. Eu nu am avut o despărțire numai așa, pentru că sunt eu grăbită în viață. A fost numai când am înțeles că eu nu mai am ce salva acolo. Și că nepotrivirea e atât de mare încât ne va fi mai bine pe drumuri diferite” – a completat vedeta.

Andreea Marin a mărturisit că, deși resimțea de multă vreme o stare de neîmplinire sufletească, a devenit conștientă de prezența depresiei în viața sa în anul 2010. Descoperirea a avut loc la scurt timp după tragicul deces al Mădălinei Manole, atunci când asculta un psiholog vorbind despre motivele care ar fi putut determina cunoscuta cântăreață să-și încheie viața.

“Nu poți ieși singur din asta, nu te poți vindeca singur de depresie, mintea îți e întunecată. Eu am pornit, din păcate, de la povestea mult mai dură a Mădălinei Manole. Când a avut loc drama, la un moment dat, urmăream știrile și un psiholog vorbea despre ce înseamnă această boală. Am fost uimită să descopăr niște puncte comune cu ceea ce simțeam și trăiam eu. Până atunci nu îmi trecea prin cap să accept așa ceva, pentru că sunt un om puternic și nu pot trece eu prin asta, îmi spuneam. Am înțeles din explicațiile acelui psiholog că ar trebui să verific…

Era o continuă nefericire. Singura mea fericire autentică era copilul, când îl țineam în brațele mele! Eram bolnavă, pentru că depresia este o boală, să o recunoaştem.

Sufleteşte nu eram bine! Am luat măsuri târziu, după cum ştiţi cu toţii (n.r. – divorţul de Ştefan Bănica Jr.). Nu eram bine în viaţa personală pe toate direcțiile. Dacă aş putea să schimb ceva la trecut, aş fi mai atentă la alegerile pe care le fac! La oamenii din jur. Dar uneori nu ai cum să-ți dai seama. Dar când ai 20-30 de ani, uneori nu ești destul de copt. Și trebuie să treci prin greu ca să înveți ceva” – a mai spus Andreea Marin.

