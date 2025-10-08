Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis miercuri AGERPRES, spoofing este o tehnică de falsificare a identității apelantului prin afișarea unui număr de telefon care nu aparține persoanei care efectuează efectiv apelul (Caller Line Identification - CLI).



"(...) În contextul creșterii semnificative a cazurilor de utilizare în mod fraudulos a resurselor de numerotație, ANCOM a identificat și a impus o serie de măsuri care să faciliteze reducerea semnificativă a incidenței cazurilor de CLI spoofing. Astfel, după consultări organizate împreună cu Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și principalii furnizori de comunicații electronice, ANCOM a stabilit blocarea apelurilor inițiate din afara teritoriului României, care afișează în mod fals numere naționale de telefonie fixă. Această măsură nu poate fi aplicată în prezent pentru numerele de telefonie mobilă întrucât ar putea afecta utilizarea legitimă a numerelor în străinătate în roaming", se menționează în comunicat, citat de Agerpres.



ANCOM recomandă utilizatorilor care s-au confruntat cu o astfel de situație să își informeze furnizorul de telefonie și să se adreseze organelor de poliție și Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Noua schemă online care goleşte cardurile românilor. DNSC îi avertizează pe cei care fac cumpărături online



De asemenea, pentru protecția lor, este util ca utilizatorii să nu se bazeze doar pe afișarea numărului, având în vedere că acesta poate fi falsificat, iar în cazuri suspecte, să realizeze verificări suplimentare cu privire la proveniența apelului (pot închide apelul și apela numărul oficial al companiei/instituției declarată în cadrul apelului de către interlocutor).



În același timp, este foarte important să nu fie oferite date personale prin telefon (date de identificare, date bancare, parole, PIN-uri etc.), să se actualizeze în mod constant software-ul telefonului și aplicațiile, să nu se dea curs apelurilor telefonice nesolicitate prin care se solicită informații sensibile sau transferuri de bani, să se verifice orice informație prin canale oficiale, contactând direct instituțiile implicate.



Totodată, ANCOM recomandă utilizatorilor să se documenteze constant despre noile tipuri de fraude, din surse precum sigurantaonline.ro, creată de DNSC, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor (ARB).

Cum te pot păcăli apelurile și emailurile „oficiale”- ghid complet ca să nu-ți dispară banii