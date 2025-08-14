”Având în vedere evenimentul prezentat în mass-media cu privire la decesul unei tinere de 17 ani, după ce a născut, poliţiştii au demarat verificările din cursul zilei de 13 august 2025, pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi dispunerea măsurilor legale în consecinţă”, a transmis IPJ Timiş.

Potrivit informaţiilor apărute în presa locală, familia fetei spune că aceasta avea dureri şi a fost dusă de urgenţă la Maternitatea Bega din Timişoara, acolo unde nu a primit niciun tratament. Mama fetei a decis în cele din urmă că o ducă la Maternitatea Odobescu, unde a născut o fetiţă. La doar câteva ore după naștere, tânăra mămică a murit.

Ce spun reprezentanții unității medicale

Reprezentanţii Maternităţii Odobescu au transmis că gravida a ajuns în travaliu la maternitate şi după 4-5 ore a născut.

”Gravida minoră de 17 ani cu sarcină insuficient dispensarizată se prezinta în urgenţă pentru travaliu. Pacienta a fost internată în Maternitatea Bega între 31.07-04.08. 2025 şi fost externată fără tratament şi fără recomandări speciale. În 9 august la ora 14,00 aproximativ, însoţită de mama a mers la Maternitatea Bega, pentru durere, unde a fost consultată şi trimisă acasă ca nefiind urgenţă. A decis să vină după 2 ore la Maternitatea Odobescu pentru că avea deja contracţii intense. Evaluarea imediată a relevat ca tânăra era în travaliu şi a fost internată. Mama a semnat consimţământ şi a lăsat un număr de contact”, au transmis reprezentanţii Maternităţii Odobescu din Timişoara.

Potrivit acestora, cu travaliu natural, pacienta a născut relativ repede în 4-5 ore.

”Imediat după naştere, în timp ce pacienta se afla sub monitorizare la sala de travaliu, din nefericire, în perioada de lehuzie imediată, pacienta a prezentat stop cardio-respirator. S-au practicat toate manevrele de resuscitare, dar din păcate pacienta nu a răspuns la acestea. Pe parcursul resuscitării, a fost implicat şi un echipaj SMURD. Manevrele de resuscitare au durat peste 1 oră, dar în ciuda eforturilor cadrelor medicale, nu s-a mai putut face nimic şi s-a declarat decesul”, au mai transmis reprezentanţii unităţii medicale.

Aceştia susţin că gravida fost monitorizată permanent de echipa de gardă pe parcursul travaliului şi a naşterii.

”Colegii obstetricieni şi anesteziştii au respectat toate procedurile şi protocoalele medicale în vigoare. Nou-născutul se află pe secţia de Neonatologie în stare bună”, au mai transmis reprezentanţii Maternităţii Odobescu din Timişoara.