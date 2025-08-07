Reforma lui Bolojan de la conducerea prefecturii Bihor a început prin angajarea în subordinea sa a tinerei jurnaliste Anca Sas, de la Antena 1 Oradea. În 2007, Călin Popescu Tăriceanu îl duce la București pe actualul premier, atunci ca secretar general al guvernului, iar Bolojan o ia pe tânăra Anca Sas cu el.

După instalarea în Primărie în 2008, Bolojan a făcut din apropiata sa un om de încredere. Ea a fost însărcinată să reprezinte instituția în fața presei, rol în care nu a fost prea convingătoare. Între timp, în 2014, s-a măritat cu Paul Grama, patronul firmei de publicitate Grama Advertising-PR.

Cei doi au primit de la primărie un spațiu ultracentral în Piața Unirii, unde și-au făcut restaurant. De asemenea, fosta jurnalistă a fost impusă la conducerea Direcţiei de Asistență Socială Oradea.

În 2008, Ilie Bolojan a luat-o alături de el și pe Florica Cherecheș, o frumoasă ingineră pusă pe lista PNL Oradea pentru consiliul municipal și care a ajuns viceprimăriță în 2012. Cherecheș a fost promovată la Camera Deputaților din 2012. Bolojan i-a asigurat sprijinul pentru două mandate, până în 2020.

Din 2008, Arina Moș a fost consiliera lui Ilie Bolojan. A urmărit ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor emise de primar şi aducea la cunoştinţa edilului eventualele nereguli instituţionale interne”, după cum relatează chiar ea în CV. Arina Moș s-a ocupat de consilierea lui Bolojan din punct de vedere juridic, social dar şi de achiziţii publice.

A fost atât de bună în serviciile oferite, încât Bolojan o promovează ca șefă la administrație sociale, din 2013.

În plus, soțul actualei deputate, un simplu cameraman, a fost recompensat cu un post la „buletine”, după „reușita” soției.

Arina Moș devine viceprimăriță din 2020, an în care Bolojan se mută de la Primărie. Jurnaliștii de la Oradea Bihor.ro scriu că Arina Moș a devenit beneficiara unui apartament în cartierul Velența din Oradea, de la Stefan Kopany, dezvoltatorul imobiliar cu care Bolojan a luat masa după ce a câștigat președinția PNL.

În vara lui 2022, ea ajunge și șefa femeilor liberale din PNL Bihor. A luat acestă funcție de la Florica Cherecheș care a fost propulsată în fruntea organizației naționale a femeilor din PNL.

Florin Birta, noul primar al Oradei, a acceptat-o de la bun început pe Arina Moș în funcția de viceprimar. Strategic, aceasta fusese pusă, la alegerile din 2020 și pe lista PNL Bihor pentru Senat, semn de mare încredere a liderului, care stabilea listele personal.

Și, iată că, prin revenirea la Oradea a doctorului Carp, se eliberează locul care-i permite Arinei Moș să intre chiar ea în Senat, din 2022. Ajunsă la București, imediat și-a făcut poze la noul loc de muncă. Pare că a avut realizări mari acolo, deoarece singurul parlamentar al PNL Bihor păstrat de Bolojan este doar ea. Arina Moș a deschis lista la Camera Deputaților, în 2024, unde a intrat fără emoții.

Ilie Bolojan a apărut public la evenimente cu Ioana Fâșie, o fostă asistentă de la Spitalul CFR Oradea. Tânăra a fost mutată la conducerea unei secții de la Spitalul Județean Bihor, care a fost chiar în Subordinea lui cât timp ca condus județul între 2020 și 2024.