Potrivit jurnaliștilor de la Bihoreanul, un angajat de la Primăria comunei Sânmartina fost transferat la Ambasada României de la Vatican, un alt angajat de la Primăria comunei Hidișelu de Sus a fost transferat la Institutul Cultural Român de la New York. De asemenea o contabilă de la Școala din Avram Iancu a fost detașată ca consulatul din Ungaria.

În ce privește angajatul Primăriei Sânmartin ajuns la Ambasada României de la Vatican, presa locală scrie că este vorba despre un anume Alexandru Anca. Primarul localității a declarat presei că acesta s-a angajat în 2021 la primărie, iar în două săptămâni a fost detașat de Ministerul Afacerilor Externe.

”Am avut un domn care în 2021 a venit la un concurs pentru postul de inspector Deservire, l-a câștigat, apoi, după două săptămâni a venit o solicitare de transfer pe numele lui, din partea Ministerului Afacerilor Externe”, a declarat primarul comunei Sânmartin, Cristian Laza.

Ambasadorul României la Vatican, George Bologan, este originar din Sânmartin, însă edilul a susținut că nu știe dacă între acesta și fostul său subaltern există vreo relație. Cert e că la începutul lunii a acestui an Casa de Cultură Sânmartin a fost redeschisă după reabilitare și botezată cu numele ambasadorului.

Maria Chirla a fost trimisă în Ungaria, unde ocupă ocupă poziția din 2021 tot prin detașare, până atunci fiind contabilă la Școala Gimnazială nr. 1 din Avram Iancu, unde soțul său a fost primar în perioada 2020 - 2024, ales pe lista de candidați a PNL.

Potrivit soțului său, femeia îndeplinește la Consulatul României de la Gyula atât atribuții de contabilă, cât și de secretară, de altfel ea fiind cea care răspunde și la apelurile telefonice pe numărul Consulatului.

Cea de-a treia persoană din Bihor care a lucrat într-o primărie comunală pentru ca apoi să fie transferată într-o instituție diplomatică este Andreea Giorgiana Negrău. Înainte de a deveni contabilă la ICR New York, aceasta a fost administrator public la Primăria Hidișelu de Sus și, după cum rezultă dintr-o declarație de avere a sa, anterior a lucrat la Primăria

Oradea pe un post de consilier achiziții publice. Presa locală a încercat să obțină informații de la Primăria din Localitate, dar fără succes.

Conform MAE, 273 angajați din instituții centrale și locale erau detașați la ambasadele și consulatele României, dintre aceștia mai mult de 50 provenind din autorități și instituții locale, iar restul fiind selectați din ministere, Parlament, Guvern sau instituții precum RA-APPS și SPP.